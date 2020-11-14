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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Silivri'de Jandarma’dan korona virüs denetimi

Silivri'de Jandarma’dan korona virüs denetimi

Denetimlerden görüntü

Sigara Yasağı Para Cezası Toplu Taşıma Sigara Sigara Denetimi 

-Ekiplerin vatandaşları uyarması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri’de maske ve sigara yasağına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında sigara içtiği tespit edilen vatandaşlara cezai işlem uygulandı. İstanbul Valiliğinin “İstanbul genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklanmıştır” kararının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Silivri'de korona virüs tedbirlerini denetledi. Alınan karar gereğince Silivri ‘nin Gümüşyaka mahallesinde trafiğe kapalı cadde ve sokaklarda maske, sosyal mesafe ve sigara denetimi gerçekleştirildi.
Ekipler anonslarla uyarı yaparken, maske ve sigara kurallarına uymayanlar için para cezası uygulandı. (MB-
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