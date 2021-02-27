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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Silivri’de işletmelere korona virüs denetimi

Silivri’de işletmelere korona virüs denetimi

Denetimlerden görüntü

Kural İhlali Trol 

-Boş sahil görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri Kaymakamlığı ilçede kısıtlamalardan muaf olan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. İşletmelerde İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Silivri Kaymakamı Ali Partal, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, Silivri Belediyesi Zabıta Müdürü Uğur Tozlu’nun katıldığı denetimlerde, kısıtlamadan muaf olan işletmeler denetlendi. Denetlemelerde işletmelerin İçişleri Bakanlığı kovid-19 kurallarına uygun davranıp, gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı kontrol edildi. Kurallara uygun faaliyetini sürdüren işletmelere ekipler teşekkür etti. Gerekli kuralları uygulayan işletmelere teşekkür eden İlçe Kaymakamı Ali Partal, “Şu an Silivri ilçemizde 51 ekip ile 143 personel denetimlerini sürdürüyor. Özellikle sahili olan bir ilçe olmamız sebebiyle de sahil bandında olası bir kural ihlaline uyulmaması adına personellerimiz görevlerini sürdürüyor” dedi.
(MB-
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