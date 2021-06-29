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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Silivri’de geniş bir arazideki otluk alanda yangın

Silivri’de geniş bir arazideki otluk alanda yangın

Yangından drone görüntüsü

Bild Yangın Altın Yangına Müdahale Trol 

-Alevlerden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri’de geniş bir arazideki otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası söndürülürken, çalışmalar drone ile görüntülendi. Yangın, saat 17.00 sıralarında Silivri Ortaköy Mevkii’ndeki otluk alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy mevkiindeki geniş bir otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında başka kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle küle dönen alan ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. (YÇŞ- MB-
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