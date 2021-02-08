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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Silivri’de fırtına ağacı kökünden söktü

Silivri’de fırtına ağacı kökünden söktü

Ağacın sökülmesinden görüntü

Yarış Elektrik Direği Elektrik Akımı Güvenlik Önlemi 

-Tabeladan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Meteoroloji’den yapılan uyarıların ardından İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına, Silivri ilçesinde bir ağacı kökünden sökerek elektrik direğinin üzerine devirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul’da beklenen yağış ve fırtına uyarışa akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı.
Silivri’de etkili olan fırtına nedeniyle, Fatih Mahallesinde bir ağaç kökünden sökülerek elektrik direğinin üzerine devrildi. Ağacın devrilmesinin ardından ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, ekipler, direkte elektrik akımının keserek ağacı kaldırmak çalışma başlattı. Öte yandan sahilde bulunan bir işyerinin tabelasının yere düşerken, kaldırımda kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti. (MB-
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