Silivri’de fırtına ağacı kökünden söktü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Meteoroloji’den yapılan uyarıların ardından İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına, Silivri ilçesinde bir ağacı kökünden sökerek elektrik direğinin üzerine devirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul’da beklenen yağış ve fırtına uyarışa akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Silivri’de etkili olan fırtına nedeniyle, Fatih Mahallesinde bir ağaç kökünden sökülerek elektrik direğinin üzerine devrildi. Ağacın devrilmesinin ardından ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, ekipler, direkte elektrik akımının keserek ağacı kaldırmak çalışma başlattı. Öte yandan sahilde bulunan bir işyerinin tabelasının yere düşerken, kaldırımda kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti. (MB-



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