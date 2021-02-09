Silivri’de fenalaşan sürücü evin kömürlüğüne çarparak durabildi: 1ölü, 1 yaralı

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( İSTANBUL )- Direksiyon başında fenalaştı kömürlüğe daldı İSTANBUL



- Silivri Gümüşyaka Mahallesi’nde direksiyon başında fenalaşan sürücü yol kenarında bulunan bir evin kömürlüğüne daldı. Feci kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan eşi yaralandı Kaza, öğlen saatlerinde Silivri Gümüşyaka kapali pazar yeri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gümüşyaka'dan aldıkları bahçeye eşiyle birlikte gelen Atilla Çimen, işlerini bitirip dönüş yoluna geçti. Dacia Duster marka araçlarıyla seyir halinde seyir halindeyken fenalaşan Atilla Çimen, aracının hakimiyetini kaybederek yol kenarında ki bir evin kömürlüğüne çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Atilla Çimen'in hayatını kaybettiğini belirlerken yaralı olan eşini ise ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YE-YM-



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