Silivri’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı



- Silivri Büyükçavuşlu Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, elektrik direğine çarparak savrulan araç içerisinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Kaza, 20:00 sıralarında Silivri Büyükçavuşlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre içerisinde Mutlu Doğan Yıldırım ve Erkan Yıldırım’ın bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarparak yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinde Mutlu Doğan Yıldırım’ın kalbinin durduğunu tespit edildi. Uzun süren kalp masajının ardından kalbi tekrar atmaya başlayan Mutlu Doğan Yıldırım, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. 39 yaşındaki Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 51 yaşındaki Erkan Yıldırım’ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



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