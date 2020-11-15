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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Silivri'de eski karısı ve eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Silivri'de eski karısı ve eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Çıkış

Cenaze 

-detay

( İSTANBUL )- Silivri'de yaşayan çifti öldüren zanlı adliyeye sevk edildi İSTANBUL

- Silivri’de dün akşam eski karısı ve eşini öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Silivri Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam Erdem D. isimli şahıs, eski karısı Tülay Sivil ve Mesut Sivil’i yaşadıkları evde öldürmüştü. Olayın ardından ifadesi alınan zanlının, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Mesut ve Tülay Sivil'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazelerin otopsi işlemleri devam ediyor.
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