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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Silivri’de eli silahlı şahıs evi bastı: 2 ölü

Silivri’de eli silahlı şahıs evi bastı: 2 ölü

Olay yerinden görüntü

Polis Cenaze Akalan Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri’de akşam saatlerinde bir evi basan eli silahlı şahıs, evde bulunan 2 kişiyi silahla vurdu. Silahlı saldırı sonrası 1’i kadın 2 kişi hayatını kaybederken silahlı şahıs kayıplara karıştı. Olay, saat 22:30 sıralarında Silivri Cumhuriyet Mahallesi Meneviş Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz silahlı bir kişi, Tülay A. ve Mesut S.’in birlikte ikamet ettiği eve gelerek her iki kişiyi de silahla vurdu. Saldırı sonrası şüpheli şahıs olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tülay A. ve Mesut S. üzerinde yapmış olduğu inceleme sonrası her ikisinin de hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürülürken polis kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
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