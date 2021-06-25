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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Silivri’de dev çiftlikte nesli tükenmekte olan hayvan baskını

Silivri’de dev çiftlikte nesli tükenmekte olan hayvan baskını

ekiplerden görüntü

Polis Kaçak Altın Harekete Geç Hayvan 

-rakunlardan görüntü
-fotoğraflar

( İSTANBUL -EK)- 30 dönümlük çiftlikte yurda kaçak olarak sokulan alpaka, rakun, sincap, coati ele geçirildi İSTANBUL

- Silivri’de bir çiftlikte nesli tükenme tehlikesinde olan yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı öğrenilen; 3 alpaka, 2 rakun, 2 sincap, 2 coati ekiplerin operasyonuyla ele geçirildi. Hayvanların saklandığı çiftlik evi drone ile görüntülendi.İstanbul Kaçakçılık ve Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri nesli tükenmekte olan hayvanların yasadışı şekilde yurda sokularak Silivri’de tutulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.Ekipler polis eşliğinde hayvanların saklandığı çiftliğe baskın düzenledi.
Yaklaşık 30 dönümlük araziye kurulan tesiste yapılan aramalarda 3 alpaka, 2 rakun, 2 sincap, 2 coati ele geçirildi.İlk ifadesinde insanların uzak yollardan alpaka, rakun, sincap ve coati türü hayvanları ziyaret için geldiğini söyleyen işletme sahibine 4915 sayılı Kara Avcılığı kanunu gereği cezai işlem uygulandı. Ekipler daha sonra hayvanları koruma altına almak üzere el koyarken baskının yapıldığı çiftlik drone ile havadan görüntülendi.
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