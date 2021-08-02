Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Silivri’de denize giren genç boğularak hayatını kaybetti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Silivri’de denize giren genç boğularak hayatını kaybetti

Silivri’de denize giren genç boğularak hayatını kaybetti

Denizden görüntüler

Hastane Cenaze Cankurtaran Cenaze Namazı Kalp Masajı 

-Çocuğun fotoğrafı
-Detay görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Kumluk Plajı’nda dün öğle saatlerinde denize giren 19 yaşındaki Can Ahmet Özoğul, boğuldu. Cankurtaranlar ve vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün 16:00 sıralarında Kumluk Halk Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Esenyurt’tan günü birlik Silivri’ye gelen 19 yaşındaki Can Ahmet Özoğul, serinlemek için girdiği denizde gözden kayboldu. Durumun fark edilmesi üzerine denize giren vatandaşlar genç adamı aramaya başladı.
Görevli cankurtaranlar ve vatandaşların yardımıyla bulunan genç olay yerine gelen ambulansla alınarak kalp masajı yapılmaya başlandı. Acil koduyla hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 19 yaşında hayatını kaybeden Özoğul, bugün ikindi namazına müteakiben Esenyurt İncirtepe Mahallesi Hüseyin Ergül Ulu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi olan Nevşehir’e defnedilecek.
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Özge'den Üzücü HaberÖzge'den Üzücü Haber
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı