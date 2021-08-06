Silivri’de çöplük alanda yangın

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

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( İSTANBUL -ÖZEL)- Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü İSTANBUL



- Silivri’deki çöplük bir alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, saat 18.00 sıralarında Silivri Alipaşa Yolu üzerindeki çöplük alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki çöplük alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından belediye ekipleri ise iş makinalarıyla yanan bölgelerin üzerine toprak döktü.

