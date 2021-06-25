Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Silivri’de ceviz büyüklüğünde dolu yağışı

Silivri’de ceviz büyüklüğünde dolu yağışı

Doludan görüntü

Yağmur Akalan Dolu Yağışı Trafik Yoğunluğu Yağan 

-Yağıştan görüntü
-Benzin istasyonuna sığınan araçlar
-Trafikten görüntü
-Ceviz büyüklüğündeki dolunun fotoğrafı

( İSTANBUL )- Doluya hazırlıksız yakalanan sürücüler benzin istasyonlarına sığındı İSTANBUL

- Silivri’de aniden bastıran yağış kısa sürede yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan doludan araçlarını korumak isteyen vatandaşlar benzin istasyonlarına sığındı. Silivri Kınalı’ mevkiinde aniden bastıran yağmur kısa sürede yerini doluya bıraktı. İlçede ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Seyir halindeki sürücüler araçlarını korumak için benzin istasyonlarına sığındı. Yağış ve dolu nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da yaşandı. Kısa süre etkili olan yağışın durmasıyla trafik bölgede normale döndü.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement