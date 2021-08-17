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- Silivri’de araç takla attı: 1’i ağır 3 yaralı
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
- Silivri’de araç takla attı: 1’i ağır 3 yaralı

- Silivri’de araç takla attı: 1’i ağır 3 yaralı

Kaza yerinden görüntü

Hastane Direksiyon 

-Ekiplerden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri-Selimpaşa yolu üzerinde seyir halindeki özel otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu takla attı. Araç içerisinde bulunan 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında D-100 Karayolu Silivri-Selimpaşa arasındaki Araptepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 3 kişi bulunan ve İstanbul istikametine seyir halinde olan özel otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla ilçe genelindeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. (MB-
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