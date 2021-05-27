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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Silivri’de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Silivri’de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Alevlerden görüntü

Çatı Katı Hastane Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-Binadan görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı İSTANBUL

- Silivri’de 4 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuşarak alev alev yandı. Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında söndürüldü.Yangın, saat 18.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Tezcan Sokak üzerindeki 4 katlı binanı çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, evin çatı katı henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda alev alev yanmaya başladı.
Alevleri gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın sırasında dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın Silivri itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında yanında bulunan diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapılan çatı kısmında maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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