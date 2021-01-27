Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Silivri beyaza büründü

Silivri beyaza büründü

Beyaza bürünen yollar

Kar Yağışı 

-Kar yağışı
-Detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Silivri’de sabah saatlerinde itibaren etkili olan kar yağışıyla beraber ilçenin birçok noktası beyaza büründü Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren Silivri’de başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçe merkezinde de etkili olan kar yağışı ilçenin birçok köyünü beyaza bürüdü. Kar yağışıyla beraber yolların beyaza büründüğü görülürken kar aralıklarla etkisini sürdürüyor. (YM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement