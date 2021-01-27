Silivri beyaza büründü

-Kar yağışı

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Silivri’de sabah saatlerinde itibaren etkili olan kar yağışıyla beraber ilçenin birçok noktası beyaza büründü Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren Silivri’de başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçe merkezinde de etkili olan kar yağışı ilçenin birçok köyünü beyaza bürüdü. Kar yağışıyla beraber yolların beyaza büründüğü görülürken kar aralıklarla etkisini sürdürüyor. (YM-



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