Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Şilili turist Antalya’da kaldığı evde ölü bulundu

- Şilili turist Antalya’da kaldığı evde ölü bulundu

Siteden genel detay görüntü

Jandarma Cenaze Bild Nadan İnter 

-Dışarıdan evin içinde inceleme yapan jandarma ve savcı
-Dışarıda görev yapan jandarma ve cenaze işleri çalışanları ve araçları
-Ceset binadan çıkarılırken

( ANTALYA )- Şili uyruklu atkıyla kapı koluna asılı olarak bulundu. ANTALYA

- Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde tatile gelen Şili uyruklu Bastian İgnacio (30) kaldığı evde atkıyla kapı korula asılı halde bulundu. Edinilen bilgiye göre olay, Sarıağaç Mahallesi Turgut Özal Caddesi, Kötü Kent Sitesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İnternet ortamında tanıştığı bir arkadaşı vasıtasıyla yaklaşık bir ay önce Gazipaşa’ya gelen Bastian İgnacio’dan birkaç gündür haber alamayan ailesi, durumu arkadaşına bildirdi. Arkadaşı Bastian’ın evine gitti ancak kapıyı açan olmayınca durumu Jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Jandarma, kapıyı kırarak içeri girdiğinde Bastian’ın cansız bedenine rastladı. Yapılan incelemede Bastian’ın kendisini atkı ile kapıya astığı tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bastian’ın cesedi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı