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Silifke’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 33 yaralı
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Silifke’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 33 yaralı

Silifke’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 33 yaralı

Kaza yerinden genel görüntü

Polis Jandarma Yolcu Otobüsü Sağlık Ekipleri 

-Otobüsün ön tarafından görüntü
-Otobüsün arka tarafından görüntü
-Olay yerinde Jandarmanın ve otobüsün görüntüsü
-Minibüsten ve otobüsten görüntü
-Ambulanstan görüntü
-Jandarma aracından görüntü
-Yoldan ve otobüsten genel görüntü
-Silifke Devlet Hastanesi Acil önünden görüntü

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’in Silifke İlçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 33 kişi yaralandı. Yaralılardan bir bölümünün tedavileri, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre; Antalya’dan Gaziantep’e giden 27 LM 821 plakalı yolcu otobüsü, saat sabaha karşı 04.00, Silifke İlçesi Kapızlı mevkiinde park halinde ki minibüse çarparak yolun alt kısmındaki şarampole devrildi. Otobüsteki 33 yolcu yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bir bölümü sağlık ekiplerince kaza yerinde ayakta tedavileri yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MŞN
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