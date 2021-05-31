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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Silifke’de toprak kayması nedeniyle 2 ev boşaltıldı

Silifke’de toprak kayması nedeniyle 2 ev boşaltıldı

Jandarmanın yolları kapatma görüntüsü

Karayolları Jandarma Toprak Kayması Müstakil Ev 

-Evden ve toprak kaymasından görüntü
-Toprak kaymasında etkilenen ağaçlardan görüntü
-Evi boşaltılan vatandaşın olay yerinde görüntüsü
-Toprak kaymasından görüntü
-Kapanan yol ve yetkililerin görüntüsü
-Röportaj
-Toprak kayması alanından detay görüntü

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’in Silifke ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 2 ev güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.Edinilen bilgiye göre, Karahacılı Mahallesi’nin Sarıcalanı mevkiinde toprak kayması meydana geldi. Vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.Jandarma ekipleri, 2 müstakil evdeki vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti. 2 evde her hangi bir zarar olmazken, erik bahçelerinin bir bölümü toprak altında kaldı. Jandarma mahalleye çıkan yolları trafiğe kapattı.Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bülent Keskinsoy olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.Güvenlik gerekçesi ile evinden tahliye edilen Mehmet Ali Atik, “Sabah saatlerinde komşum bana telefon açtı. Tahmini 1 ila 1,5 kilometre göçük meydana geldi. 2 ev güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Tarım arazimizde hasar oluştu. Sebebinin ne olduğunu bilmiyoruz” dedi.
Karayolları yetkilileri olayla ilgili çalışma başlattı.
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