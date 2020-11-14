- Şili’de tutuklu göstericiler için yapılan protestoya polis müdahalesi



- Şili’de tutuklu göstericiler için yapılan protestoya polis sert müdahale etti. Şili'deki siyasi gerginlik 25 Ekim’de yapılan Anayasa referandumuna rağmen devam ediyor. Büyük çoğunluk ülkenin yeni bir Anayasaya ihtiyacı olduğunu kabul etti. Buna rağmen göstericiler yazılacak yeni Anayasada kendilerine söz hakkı verilmeyeceğini iddia ederek, sokaklarda kalmaya devam ediyor. Başkent Santiago’da bir grup gösterici protestolar sırasında tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılması amacı ile Plaza Baquedano Meydanı’nı işgal etmek istedi. Polis, meydan çevresinde yoğunlaşan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve TOMA ile müdahale ederek dağıtmaya çalıştı. Protestocular, gösteriler sırasında "Özgürlük” ve “Tutukluları serbest bırakın” sloganları attı.



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