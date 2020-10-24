- Şili’de referandum öncesi halk sokaklara döküldü



- Şili’de yarın yapılacak anayasa referandumu öncesinde yüzlerce gösterici, başkent Santiago’da sokaklara döküldü. Şili’de yarın yapılacak referandum öncesi yeni anayasanın kabul edilmesini talep eden protestocular gösteri düzenledi.

İtalya Meydanı’nda toplanan protestocular barikatlar kurup polise taş attı. Polis göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Polisin yasa dışı ilan ettiği gösteriyle ilgili açıklama yapan bir protestocu, "Bir yılda hiçbir şey değişmediği için hala buradayız. Pazar günü anayasa onaylanana kadar sokakları terk etmeyeceğiz" dedi.

Diğer bir protestocu ise, "Polis bir arada olmamıza izin vermeyecek. Bu yüzden bunu yapmak zorundayız. Sadece onlarla kavga etmemiz gerekiyor. Baskı çok güçlü ama eğer sokakta değilsek kimse bizi dinlemeyecek" diye konuştu.

Yarın yapılacak anayasa referandumu için Silahlı Kuvvetler, 25 binden fazla asker görevlendirdi. Bu geceden itibaren askerler sandık merkezlerini koruyacak. Diktatör Augusto Pinochet (1973-1990) döneminden kalma mevcut anayasayı değiştirmek için düzenlenecek anayasa referandumunda 14.7 milyon kişi oy kullanacak. Anayasa referandumu, 18 Ekim 2019'da metro biletine 30 pesoluk (24 kuruş) zammı protesto etmek için başlayan halk ayaklanmasının ardından geldi. Daha adil bir sosyoekonomik model isteyen göstericilere kulak veren siyasiler yeni bir anayasa için girişimde bulundu.



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