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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Şili’de kuyumcuya balyoz ve silahlı soygun girişimi - Soygun girişimi kamerada

- Şili’de kuyumcuya balyoz ve silahlı soygun girişimi - Soygun girişimi kamerada

Soygun anı

Çatışma Polis Memuru Soygun Girişimi Silahlı Soygun Polis Ekipleri 

-İnsanların kaçışması

(SANTİAGO) - Şili’de kuyumcuya balyoz ve silahlı soygun girişimi- Soygun girişimi kamerada SANTİAGO

- Şili’de bir AVM’nin içindeki kuyumcuya balyoz ve silahlı soygun girişiminde bulunulurken, o anlar kameralara yansıdı. Şili’nin başkenti Santiago’da bulunan bir AVM’nin içindeki kuyumcuya dün güpegündüz soygun girişiminde bulunuldu. Saat 13.00 sıralarında AVM’ye giren 7 hırsız, ellerinde taşıdıkları balyoz ve silahlarla kuyumcuyu tehdit etti. Hırsızlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından engellendi. Hırsızların, polis ekiplerine ateş açması sonucu arbede yaşandı. Olayda Bir polis memuru yaralandı. Hırsızlar, soygunu gerçekleştiremeyeceklerini anlayınca AVM’nin yakınlarındaki araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Zanlıların kaçtığı aracın çalıntı olduğu bildirildi.
Şu ana kadar 2 hırsızın yakalandığı açıklandı. Soygun girişimi kameralara yansıdı. Görüntülerde, AVM’de bulunan birkaç müşterinin çatışmadan korunmak için saklandığı ve birkaç kişinin ise panik içinde dışarı çıkmaya çalıştığı görüldü.

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