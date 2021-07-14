Şile yolunda kontrolden çıkan otomobil takla atıp ağaçlık alana daldı: 1 yaralı

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( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Şile yolunda bir araç sürücüsü seyir halindeyken girdiği virajda kontrolünü kaybederek ağaçlık alana daldı. Yan yatan araçtan hafif yaralı olarak çıkan sürücü hastaneye kaldırıldı. Şile yolunda meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre 34 UB 8536 plakalı Renault marka aracın sürücüsü İlknur L. Şile istikametinde ilerlerken girdiği virajda aracın direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atıp yol çevresindeki ağaçlık alana daldı. Yan yatan araçtan hafif yaralı olarak çıkarılan sürücü İlknur L. ilk yardım ekipleri tarafından Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

