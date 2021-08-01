Şile'nin gönüllü itfaiyecisi sabah akşam demeden olaydan olaya koşuyor

-İtfaiyeci araç gereçleri

-Adamın ihbara gitmesi

-İtfaiye aracı

-İtfaiye istasyonu

-İtfaiyeci röp



( İSTANBUL -ÖZEL)-İsmail Alkan, arıcılık mesleğinin yanı sıra gönüllü itfaiyecilik yapıyor İSTANBUL



- Şile’de yaşayan İsmail Alkan, arıcılık mesleğinin yanı sıra gönlünü itfaiyecilik mesleğine de verdi. Geçimini arıcılıktan sağlayan Alkan, aynı zamanda mesai gözetmeksizin gönüllü olarak itfaiyecilik yapıyor. Kendi bölgesinde çıkan yangınlara ilk müdahalede bulunan Alkan, yangından hayvan kurtarmaya çeşitli olaylara müdahale ediyor. İtfaiyeciliğin sevap kazandıran bir meslek olduğunu belirten Alkan, gençlerin de gönüllü itfaiyeci olabileceğini belirtiyor. , Şile Oruçoğlu Köyünde yaşayan İsmail Alkan, geçimini sağladığı arıcılık mesleğinin yanısıra kendisini gönüllü itfaiyecilik mesleğine de adamış durumda. 2013 yılında gönüllü olarak 105 saat itfaiye eğitimi alan Alkan, yangınlardan hayvan kurtarmaya birbirinden farklı itfaiye olayına müdahalede bulunuyor. Mesai mefhumu gözetmeksizin ve maddi kazanç elde etmeksizin gelen ihbarları değerlendiren Alkan, önce itfaiye istasyonuna bisikleti ile gidiyor, ardından kendisine tahsis edilen itfaiye aracıyla olaylara intikal ediyor. İntikal ettiği olaya ilk müdahalede bulunan Alkan, gerekli durumlarda takviye itfaiye ekibi de çağırabiliyor. Gönüllü itfaiyecilik hakkında konuşan İsmail Alkan, “Devletimiz bize dedi ki 'gönüllü olacak mısın', biz de 'olacağız' dedik ve bize gerekli eğitimler dersler verildi.

105 saat eğitim gördük ve sertifikamız verildi, kimliklerimiz verildi ve bu istasyon yapıldı. Hatta bazı diğer köylerde de eğitimler verildi, dersler verildi.

Bazı dersleri ayrıca oralara da gidip, takıldığım mevzuları öğrendim. Tekrar derslere girdim. 2013’tü galiba, sekiz yıl kadar oldu. Sağlığımız el verdiği sürece de devam edeceğiz inşallah. Genelde orman, baca yangınları, ev yangını oluyor. Bu aracımıza hakikaten bayağı etkili, hiçbir şey yapamasak da biz o bölgeye ulaştığımız zaman hızlı bir şekilde önlüyoruz, durduruyoruz. Ve desteğe Şile'den yardımlar geliyor” dedi.

Arıcılık mesleği hakkında konuşan Alkan, “Bunun dışında arıcılık yapıyorum, arıcıyım. Başka bir iş yapmıyorum. Boş zamanım yok sayılır. Burada güzergahımda kendi arılarıma giderken, sade burada değil bu istasyona bir kilometre uzakta tepenin ardında arılarım var. Gider gelirken çöpleri de toplarım. Çevremi elimden geldiği kadar mümkün mertebe temiz tutmaya çalışıyorum. Denedim daha önce, en hızlı istasyona nasıl gelebilirim diye. Otomobille bisikletle ve koşarak denedim. En hızlı bisikletle geliniyor. Ben de bisikletime binip istasyona geliyorum ve otuz beş saniye bir dakikada çıkış yapabiliyorum buradan. Bize ihbarlar telefona. Bizim bir santralden, gruptan telefona gelir. Biz hemen bu dediğim şekilde istasyona gelip olay yerine intikal ediyoruz. Vallahi bu memleket hepimizin. Burası yandığı zaman ciğerimiz yanıyor. Bu orman ciğerdir. Bunu herkes biliyor. Daha dikkatli olunması lazım. Toprak yandığı zaman biz yanıyoruz, işimiz bitiyor. Çok güzel ulvi bir meslek, çok yüksek sevaplı. Bu gönül meselesi” şeklinde konuştu.

(CGK- MB-

