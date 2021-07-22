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Şile'nin ardından Marmara'nın bu sahillerinde de denize girmek yasaklandı
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22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şile'nin ardından Marmara'nın bu sahillerinde de denize girmek yasaklandı

Şile'nin ardından Marmara'nın bu sahillerinde de denize girmek yasaklandı

Sahilden detaylar

( BURSA ) BURSA

Yüzme Bild Şiddetli Rüzgar 


- Şile'de şiddetli rüzgar ve olumsuz hava şartları sebebiyle denize girmek ilçe kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Marmara'nın güney kıyılarında bir yasakta Mudanya kaymakamlığından geldi. Eşkel, Eğerce, Mesudiye sahillerinden Karacabey boğazına kadar seyreden sahil şeridinde denize girmek olumsuz hava koşulları sebebiyle 1 gün süreyle yasaklandı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Mudanya Kaymakamlığı tarafından, Eşkel, Eğerce ve Mesudiye sahillerinde, olumsuz deniz şartları ve denizdeki kuvvetli rüzgar durumundan dolayı, can kayıpları ve boğulmaları önlemek amacıyla 23 Temmuz 2021 günü yüzmek yasaklanmıştır" ifadeleri yer alırken, bu tedbirin 23 Temmuz harici diğer günlerde de devam edip etmeyeceğinin ilerleyen hava tahminlerine bağlı olacağı Kaymakamlık tarafından bildirildi.

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