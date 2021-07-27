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Şile’de yol ortasında yanan araç alev topuna döndü
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Şile’de yol ortasında yanan araç alev topuna döndü

Şile’de yol ortasında yanan araç alev topuna döndü

yanan aracın görüntüsü

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

Ağaçlı Kamera Yangın Cep Telefonu 


- Şile’de yol ortasında alev alev yanmaya başlayan araç adeta alev topuna döndü. Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen aracın alevler içinde kaldığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün saat 18.00 sıralarında Şile’de Ağva’ya bağlı Göksu Köyü yolu üzerinde gerçekleşti. Bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle yol ortasında alevler içinde yanmaya başladı.
Giderek şiddetlenen yangında alevler tüm aracı sardı. Cayır cayır yanan araçtan dev dumanlar yükselirken araç adeta alev topuna döndü. Yükselen alevlerin ağaçlık alana sıçramaması ile faciadan dönüldü. Korku dolu o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi. (BC-CGK-
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