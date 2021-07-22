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Şile’de yasağı hiçe sayan vatandaşlar denize girmeye devam etti
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22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şile’de yasağı hiçe sayan vatandaşlar denize girmeye devam etti

Şile’de yasağı hiçe sayan vatandaşlar denize girmeye devam etti

Vatandaşların denize girmesi

Yüzme 

-dalgalar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şile’de vatandaşlar, denize girme yasağına ve uyarılara aldırış etmeden yüzmeye devam etti. Dev dalgalara rağmen denize giren vatandaşlar, adeta ölümle dans etti. Şile’de sabah saatlerinde denize giren 3 gençten biri boğularak hayatını kaybetti. Denizde kaybolan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Şile Kaymakamlığı’nca havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle sabah saatlerinden itibaren denize girmek yasaklandı. Ancak vatandaşlardan bazıları, yasağa ve tüm uyarılara aldırış etmeyerek yüzmeye devam etti. Canlarını hiçe sayan vatandaşların çocuklarıyla birlikte, sert dalgalara rağmen denize girdiği görüldü.

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