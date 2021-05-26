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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şile’de ters yöne geri geri giden araçlar böyle görüntülendi

Şile’de ters yöne geri geri giden araçlar böyle görüntülendi

araçların geri geri gitmesi

Kamera Ticari Araç Cep Telefonu 

-trafik
-araçlar

( İSTANBUL ) - (Özel)Şile’de ters yöne geri geri giden araçlar böyle görüntülendi İSTANBUL

- Şile otobanında kullandığı otomobil ve hafif ticari araç ile geri geri giden sürücüler hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Tehlikeli anlar kameraya yansıdı. Olay, önceki gün Şile otobanında yaşandı. İstanbul yönünde ilerleyen otomobil ile hafif ticari araç sürücüsü trafikteki uzun kuyruğu gördükten sonra araçlarını geri geri sürmeye başladı.
Üstüne gelen diğer araçlara aldırış etmeden geri geri ilerlemeye devam eden sürücüler paniğe neden oldu.Trafik kurallarını hiçe sayarak hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücüler bir süre sonra gözden kayboldu.Tehlike dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (MB-
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