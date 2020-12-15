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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Şile’de minibüs ile kamyonyonet çarpıştı: 8 yaralı

- Şile’de minibüs ile kamyonyonet çarpıştı: 8 yaralı

görüntü tünelde

Hastane Jandarma Sağlık Ekipleri 

-Kaza yeri
-Kamyonet
-minibüs

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şile’de minibüs ile kamyonyetin kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Kervansaray Köyü, Kervansaray Caddesi üzerinde 13.30 sıralarında meydana geldi. Karşı istikametten gelen 34 UD 8375 plakalı Volkswagen minibüs ile 34 CVP 62 plakalı Hino marka kamyonet kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ile jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile araç içerisinde bulunan kişi yaralandı. Yaralanan şahıslar, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı. kazayı anlatan bir vatandaş, "Bir ses geldi. Ben de buradan geçiyordum. Dubaları koymuşlar yol daralınca, minibüs manevra yaptı. Karşıdan da kamyonet geliyor. kafa kafaya çarpıştılar. 112 sağlık ekiplerini aradık. 8 yaralı var hayati tehlikesi olan yok" dedi.
(HA-
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