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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Şile’de kuru yük gemisi demir attı, ekipler harekete geçti

Şile’de kuru yük gemisi demir attı, ekipler harekete geçti

Ekiplerin kurtarma çalışması

Kuru Yük Gemisi Bild Batın Harekete Geç Şili 

-Kıyı emniyeti

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şile açıklarında makine arızası yaparak demir atan Türk Bayraklı kuru yük gemisi Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Gemi içerisinde bulunan 9 kişilik mürettebatın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. 92 metre boya sahip Türk bayraklı FORTUNE isimli kuru yük gemisi, makine arızası yaparak demir atmak zorunda kaldı. Yapılan yardım uyarısı sonrası Kıyı Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçti. İhbar üzerine FORTUNE isimli kuru yük gemisine, kurtarma römorkörü ve 2 hızlı tahlisiye botu gönderildi. Bölgede yapılan çalışmalar neticesinde kuru yük gemisi kurtarıldı. Öte yandan, gemi içerisinde bulunan 9 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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