Şile’de kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü: Hayvanlar telef oldu

-ahırdan görüntü

-hayvanları kurtarma çalışmaları



( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL



- Şile’de Kervansaraylar mevkinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü. Çatısı çöken ahırda bulunan yaklaşık 10 hayvan telef olurken, çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çatısı çöken ağır havadan görüntülendi. Alınan bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Şile’de Kervansaraylar mevkiinde bulunan bir ahırda meydan geldi. Etkili olan yoğun kar yağışı sonrası ahırın çatısında biriken kar kütlesine nedeniyle çatı çöktü. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ekipleri ahırda mahsur kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları kurtarmak için seferber oldu. Çalışmalar sonucu bazı hayvanlar kurtarılırken, aralarında büyükbaş ve küçükbaş hayvanların olduğu yaklaşık 10 hayvan telef oldu. (CGK-



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