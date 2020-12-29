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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Şile’de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Şile’de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

görüntü tünelde

Kamera Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 

-Cep telefonu görüntüsü
-Kamyonet üzerindeki kişi
-Trafik

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Şile’de seyir halindeki bir kamyonetin hurda yüklü kasasında, korunaksız olarak seyahat eden kişi, görenleri endişelendirdi. Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. Şile’den Çekmeköy yönüne doğru seyir halindeki kamyon, sürücülerin dikkatini çekti. Hurda yüklü kamyonun kasasındaki kişi, sandalyeye oturarak korunaksız bir şekilde seyahat ederken, o anlar başka bir sürücü tarafından kayda alındı. Kamyon kasasında, hurda yüklerinin yanında sandalyeye oturarak demirlere tutunan kişinin rahat tavırları ise dikkat çekti (AZ-
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