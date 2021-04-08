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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şile’de gemide yangın paniği

Şile’de gemide yangın paniği

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Yangın Paniği Güvenlik Önlemi Demirli Polis Ekipleri Yükselen 

-Dumanlar çıkan gemi
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şile Limanında demirli bulunan bir gemide yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü. Edinilen bilgiye göre Şile Limanında demirli bulunan Balıkçı gemisi olduğu belirtilen bir gemide akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gemi personeli ve liman görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler ve dumanlar yükselen gemideki yangın olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına aldı. Yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenilirken, gemide hasar meydana geldi.
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