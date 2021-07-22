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Şile’de denizde kaybolan gençleri arama çalışmaları sürüyor
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22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şile’de denizde kaybolan gençleri arama çalışmaları sürüyor

Şile’de denizde kaybolan gençleri arama çalışmaları sürüyor

Kaymakam ziyaret

Polis Deniz Polisi Sahil Güvenlik Allah Umutlu 

-Baba röportaj
-Bekleyişi süren aileler

( İSTANBUL )- Şile Kaymakamı, umutlu bekleyişi süren aileleri ziyaret etti İSTANBUL

- Şile’de kaybolan 2 genci arama çalışmaları devam ederken, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya sahilde bekleyen aileleri ziyaret ederek destek oldu. Şile Ayazma Plajı’nda sabah saatlerinde denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine sahil güvenlik, deniz polisi ve itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Denizde kaybolan 3 kişiden 1’inin cesedine ulaşılırken, 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Haberi alarak sahile gelen ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor. Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya da, Ayazma Plajı’na gelerek çocuklarının bulunmasını bekleyen ailelere destek oldu. Denizde kaybolan Ömer Hadi Can’ın babası Ceyhan Can, “Arkadaşlarından biri bulunmuş, kendisi bulunmadı. İnşallah hayırlı haberlerini bekliyoruz. Arkadaşlarıyla birlikte bir grup olarak gelmişler. 3 kişi girmiş denize. Biri çıkarıldı, iki kişiyi bekliyoruz. Bizim acımız büyük, çocuğum burada kayboldu. Devletimden istediğim, aramaların daha güçlü şekilde yapılması” dedi.

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