Şile’de denizde kaybolan 3 genci arama çalışmaları sürüyor

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Şile’de denizde kaybolan 3 genci arama çalışmaları devam ediyor. Şile Ayazma plajı ve Kızılcaköy Plajı’nda sabah saatlerinde denize giren 5 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken bir kişi ise sağ salim kurtarıldı. Denizde kaybolan Bedirhan Menge, Ömer Hadi Can ve diğer bir kişiyi arama çalışmaları sahil güvenlik ekiplerince devam ediyor. (CGK

