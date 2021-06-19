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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şile'de alevlere teslim olan restoran böyle görüntülendi

Şile'de alevlere teslim olan restoran böyle görüntülendi

Yanan restorandan drone görüntüleri

Gökyüzü Harabe Yangına Müdahale Trol 

-Yangına müdahale
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Yangını izleyenler

( İSTANBUL -DRONE)- Şile'de yanan restoran harabeye döndü, çevredeki ağaçlar zarar gördü İSTANBUL

- Şile'de bir restoranın bacasında başlayan yangın tüm işyerini sardı. Çevredeki ağaçların da yandığı yangın nedeniyle yoğun duman gökyüzünü kapladı. Yanan restoran havadan görüntülendi. Şile Sofular mevkiinde bulunan bir restoranda saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Bacadan çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede tüm restoranı sardı. Alevlerin sirayet etmesiyle restoran çevresindeki bazı ağaçlar da yanarak zarar gördü. Alevlerin sardığı restoran adeta harabeye döndü. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun duman kapladı. Şile'de yanan restoran drone ile havadan görüntülendi.
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