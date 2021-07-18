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Silahlı yaralama olayına giden yunus ekipleri kaza yaptı
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Silahlı yaralama olayına giden yunus ekipleri kaza yaptı

Silahlı yaralama olayına giden yunus ekipleri kaza yaptı

Yaralanan polisin yerde yatması

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Polis Merkezi Polis Memuru Yunus Polisler 

-Sağlık çalışanları ve arkadaşlarının müdahale etmesi
-Sedyeye taşınması
-Ambulansa götürülmesi
-Kaza yapan motosiklet
-Otomobilin görüntüsü
-detay görüntü

( ADANA )- Adana’da silahlı yaralama olayına giden yunus ekipleri bir otomobile çarparak kaza yapınca, 2 polis yaralandı ADANA

- Adana’da silahlı yaralama olayına giden yunus ekipleri bir otomobile çarparak kaza yapınca, 2 polis yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza, D-400 karayolunda meydana geldi. Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde bir kişiyi silahla bacağından yaralayıp kaçan şüpheli, polisi alarma geçirdi. Bölgeye Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra motosikletli yunus polisleri de sevk edildi. Olay yerine motosikletle seyir halinde olan yunus polisi Alihan Karınsız ile Nihat Adıgüzel, Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda Özkan Ö. yönetimindeki 01 ABK 332 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet devrilirken, polis memurları Karınsız ile Adıgüzel yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaralı polis memuruna ilk müdahalesini yaptığı sırada çevredeki vatandaşlar, güneşten korunmaları için kartonlarla gölgelik alan oluşturdu. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Otomobil sürücüsü Özkan Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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