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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Sokaktan görüntüler

Hastane Akalan Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Saldırı 

-Polis ekiplerinin görüntüsü
-Detaylar

( ADANA ) ADANA

- Adana’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan İlçesi’ne bağlı Barbaros Mahallesi 17102 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ö.B., sokak üzerinde Ö.F.H.’nin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Ö.B. hastaneye kaldırıldı. Ö.B.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekiplerinin şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.
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