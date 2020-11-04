Silahlı saldırıya uğrayan garson hayatını kaybetti

-olay yerinde polis ekipleri

-Ölen Murat Deniz isimli gencin fotosu



( OSMANİYE ) OSMANİYE



- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir lokantada garson olarak çalışan genç, iş yeri yakınlarında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay Cemalpaşa Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesi içerisinde bir lokantada garson olarak çalışan Murat Deniz (30) motosikletiyle bir iş yerine yemek siparişi götürdükten sonra, motosikletine tekrar bindiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulduğu öğrenilen Murat Deniz, kanlar içinde yerde kalırken ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Murat Deniz hayatını kaybetti. Polis silahlı saldırıyı düzenleyen kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



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