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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Silahlı saldırı: 2 ölü - İSTANBUL

Silahlı saldırı: 2 ölü - İSTANBUL

- Olayın yaşandığı yerden görüntü - Polis ekiplerinin inceleme yapması İstanbul 'da silahlı saldırı: 2 ölüİSTANBUL (AA) - İstanbul 'un Silivri ilçesinde silahlı saldırıda biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, Cumhuriyet Mahallesi Meneviş Sokak'ta bir binanın önündeki Tülay A. ve Mesut S'ye tabancayla ateş etti.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tülay A. ve Mesut S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Sokakta güvenlik önlemi alan ve incelemelerde bulunan polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Akalan Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri Saldırı 

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