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Silahlı şahsı durdurmak için üzerine atladılar...Dehşet veren kavga kamerada
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Silahlı şahsı durdurmak için üzerine atladılar...Dehşet veren kavga kamerada

Silahlı şahsı durdurmak için üzerine atladılar...Dehşet veren kavga kamerada

Kavga anı ve silahla ateş açma anı

Güvenlik Görevlisi Silahlı Kavga Gözaltı Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinin şüphelileri gözaltına alması
-Olay yeri detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.
O anlar ise kameralara anbean yansıdı. Olay, Gemlik ilçesinde gündüz vakti meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında çıkan tartışma yerini silahlı kavgaya bıraktı. Bir kişinin silahla havaya ateş açması sonucu diğer bir kişi üzerine atlayarak yere yatırdı. Bu sırada darp sonucu elinden silahı alınan şahıs sonrasında yerden aldığı bıçakla kaçmaya başladı.
O sırada yere düşen silahı alan bir güvenlik görevlisi havaya iki el ateş açarak iki grubu sakinleştirmeye çalıştı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri iki grubu dağıtarak şüphelileri gözaltına aldı. O anlar ise bir kişinin çektiği cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı. (HT-MŞ)
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