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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Silahlı kavgaya giden genç elinde tabancayla polise yakalandı

Silahlı kavgaya giden genç elinde tabancayla polise yakalandı

Yakalanan gencin görüntüsü

Polis Aracı Polis Merkezi Silahlı Kavga Polis Ekipleri Basın Mensupları 

-Polisin silahta inceleme yapması
-Silahtan görüntüler
-Şüphelinin polis aracına götürüldüğü sırada gazetecilere tepki göstermesi
-Şüphelinin polis aracına bindirilmesi
-Polis araçlarından görüntüler

( ADANA )- Adana’da elinde tabancayla polisten kaçan bir kişi 3 kilometrelik yaya süren kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı- Elinde tabancayla yakalanan genç babasının memur olduğunu iddia ederek kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi ADANA

- Adana’da silahlı kavga anonsuna giden polis, elinde tabanca olan bir kişiyi kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakaladı. Yakalanan genç,” Benim babamda memur” diyerek kendilerini çeken gazetecilere tepki gösterdi. Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde silahlı kavga ihbarına giden polis ekipleri, elinde tabanca olan bir şahsı gördü. Polisi fark eden Umutcan Y., elindeki tabancayla birlikte polislerden kaçmaya başladı.
Yaklaşık 3 kilometre boyunca polis ile Umutcan Y. arasında yaya olarak kovalamaca yaşandı. Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler, Yeşilyurt Mahallesi 70599 sokak içeresinde elinde tabanca olan Umtucan Y.’yi yakalayarak etkisiz hale getirdi. Polis tabancada yaptığı incelemede kurusıkıdan bozma olduğunu tespit etti. Umutcan Y. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına,” Çekme, çekme lan. Abi çekmesinler benim babamda memur bu ney ya” diye tepki gösterdi. Gözaltına alınan genç polis merkezine götürüldü.
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