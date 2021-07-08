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Silahlı kavgada yaralanan belgesel filmin başrol oyuncusu tutuklandı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Silahlı kavgada yaralanan belgesel filmin başrol oyuncusu tutuklandı

Silahlı kavgada yaralanan belgesel filmin başrol oyuncusu tutuklandı

Sergen Eşme'nin adliyeden çıkışı

Adli Kontrol Silahlı Kavga Silahlı Çatışma Pompalı Tüfek Belgesel Film 

-arşiv görüntüler

( ADANA )- Adana'da güvercin meselesi yüzünden 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan belgesel filmin başrol oyuncusu Sergen Eşme'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı ADANA

- Adana'da güvercin meselesi yüzünden 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan Cono Aşireti'nin yaşamını konu alan belgesel filmin başrol oyuncusu Sergen Eşme'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay 24 Haziran günü Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Şahin Y., Özgür K., Bülent Gezerli ve Ayaz Gezer, Sergen Eşme ile Serdar Gezer’in aralarında bulunduğu iki grup arasında güvercin meselesi nedeniyle tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesiyle iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda sokaktan geçerken kurşunların hedefi olan Fatih Yıldırım (37) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kavgaya karışan aralarında belgesel filmin başrol oyuncusu Sergen Eşme'nin de bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde yaptığı incelemede pompalı tüfek ve tabancalara ait 50’nin üzerinde boş kovan buldu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı titiz çalışma sonucunda Sergen Eşme ve Ayaz Gezer’in olayda tabanca kullandıklarını tespit etti. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Serdar Gezer, Sergen Eşme ve Bülent Gezerli tutuklandı. Ayaz Gezer'e ev hapsi cezası verilirken, Şahin Y. ve Özgür K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Sergen Eşme’nin Adana'da çekimleri devam eden Cono aşireti mensuplarının yaşamını anlatan "Bütün Mümkünlerin Kıyısında" belgesel filmin başrol oyuncusu olduğu öğrenildi.
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