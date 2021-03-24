Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Silahlı kavgada 2 yaralı

Silahlı kavgada 2 yaralı

-Olay yerinden görüntü

( İZMİR ) İZMİR

Market Silahlı Kavga Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- İzmir Bornova'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Y.K. (22) ile O.Ç. (22) yaralandı, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, bugün saat 10.30 sıralarında İzmir'in Bornova ilçesi Doğanlar Mahallesi 1482 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan M.D. ile O.D., Y.K. ve O.Ç.'yi konuşmak için çağırdı. İki grup arasında sokak ortasında tartışma çıkarken, M.D. ile O.D. silah çekti. Y.K. ile O.Ç., kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Ayağından vurulan O.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, göğsünden 2 kurşunla vurulan Y.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Polis, olaydan sonra şüphelilerin kaçtığı 35 Y 6516 plakalı otomobili, olay yerinin 1 kilometre ötesinde buldu. O.D. ile M.D.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan, silahlardan çıkan kurşunlar, sokaktaki bir araca ve bölgedeki marketin camına da isabet etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement