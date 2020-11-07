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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - BOLU

Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - BOLU

- Polis ekiplerinin olay yerinde çalışması - Olayda kullanılan tüfeğin atıldığı yerde görüntülenmesi - Olay yerinde alınan güvenlik önlemleriBOLU (AA) - Bolu 'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Henüz isimleri öğrenilemeyen iki kişi, açılan ateş sonucunda ayağından yaralandı.Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kavganın yaşandığı bölgede araştırma yapan polis ekipleri, sokak arasında otluk bölgede bir tüfek buldu.Çıkan silahlı kavganın ardından olay yerinden kaçanların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Polis Silahlı Kavga Akalan Polis Ekipleri 

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