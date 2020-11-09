Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - BURSA

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - BURSA

- Olay anı vatandaş kamerası - Olay yerinden görüntüler - Hastaneden görüntüler Bursa 'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandıBURSA (AA) - Bursa 'nın Orhangazi ilçesindeki bir dinleme tesisinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, bir otomobille Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu'nda bulunan Orhangazi Dinlenme Tesisleri'ne gelen Cihat A. (38) ile Özlem Ç. (34), henüz bilinmeyen nedenden tartışmaya başladı.
Bu sırada araçtan inen Özlem Ç, yanında bulunan tabancayla ateş ettiği Cihat A'yı yaraladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.Şüpheli kadın ise olay yerinde jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Özlem Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İlk Müdahale Jandarma Silahlı Kavga Akalan Kamera 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı