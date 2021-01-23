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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Silahlı kavga kamerada: 3 yaralı

Silahlı kavga kamerada: 3 yaralı

Polisin hava ateş etmesi

Polis Hastane Silahlı Kavga Kamera 

-Olayın olduğu yerde polisin çalışması
-Polis anonsu
-Olay yeri

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’in Tarsus ilçesinde iki tarafın silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı. Olay. ilçeye bağlı Fatih Mahallesi 1035 sokak üzerinde bulunan işyerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, daha önceden kavgalı olduğu öğrenilen 2 grup iş yerinde kavga ettiler. Karşılıklı silahların konuştuğu kavgada E.E.(32), İ.E.(49) olay yerinde yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeleri devam eden E.E. ve İ.E. tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olaydan sonra otomobille firar eden E.A.(31) ve S.A.(39), polisin sıkı takibi sonucu 15 dakika sonra Takbaş mevkiinde yakaladı. Şüpheliler, polisin hava ateş etmesi ile teslim olduğu öğrenildi. Polis araçta şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada 2 adet tabanca ve tabancaya ait şarjörler ele geçirdi. Kolunda yaralı olan S.A. Tarsus’ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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