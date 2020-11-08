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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Silahlı kavga: 1 yaralı - BURSA

Silahlı kavga: 1 yaralı - BURSA

- Olay yerinden görüntüler - Yaralanan şahsın hastaneye götürülmesinden görüntüler - Görgü tanığı röportajı Bursa 'da silahlı kavga: 1 yaralıBURSA (AA) - Bursa 'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 kişi, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi 2. Çamlık Sokağı'nda tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda, henüz kimliği öğrenilemeyen kişi yanında bulunan tabancayla Erdinç Öner'i (56) ağır yaraladı.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Öner, burada tedavi altına alındı.Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hastane Silahlı Kavga Akalan 

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