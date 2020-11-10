Silahlı eylemci özel harekat polisini alarma geçirdi

-Şahsın etrafındaki polisler

-Halil Ç'nin telefonla konuşması

-Silahı başına dayaması

-Özel harekat polislerin gelmesi

-Polislerin konuşlanması

-Şahsın ikna edilmesi

-Şahsın işyerine alınması



( ANTALYA ) -- İcra takibi başlatılınca silahıyla intihar teşebbüsünde bulundu- Havaya ateş açan genç adam için çok sayıda polis ve özel hareket polisi yönlendirildi ANTALYA



- Antalya’da Franchising yöntemiyle aldığı, iş yerine iddiaya göre, haksız yere 126 bin TL icra takibi yapıldığı için bunalıma giren kişi tabancayla intihar girişiminde bulundu. Tabancayı kendisine çevresine yönelten kişiyi, Özel Harekat polisi güçlükle ikna etti. Edinilen bilgiye göre olay, 11.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi,havalimanı yan yol yakınındaki boşluk alanda meydana geldi. 35 yaşındaki Halil Ç, Franchising, yöntemi ile aldığı iş yerinin bütün borcunu ödemesine rağmen usulsüz yere kendisine 126 bin TL’lik borç çıkarıldığını iddia ederek bunalıma girdi. Halil Ç, tabancası ile havya ateş etti ve boşluk alana doğru ilerledi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis, ekipler sevk edildi. Çelik yeleklerini giyen polisler Halil Ç’yi ikna etmek için konuşmaya başladı.

Yakınına kimseyi yaklaştırmayan ve tabancasını zaman zaman boynuna ve kafasına dayayan Halil Ç, sürekli telefon konuşması yaptı. Yakınlarının eyleminden vazgeçme çağrısına karşın Serdar Ç, ikna olmayınca Özel Harekat ekiplerinden destek istendi. Özel Harekat ekipleri kalkanla şahsın yanına ulaştı. Diğer ekiplerde uzun namlulu silahlarıyla çevrede önlem aldı. Yaklaşık bir saatlik ikna çalışmasının ardından Halil Ç, sorunun çözülmesi sözünü veren bir iş insanı ve polisler tarafından eyleminden vazgeçirildi. Tabancasını polislere teslim eden Halil Ç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (İA-



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