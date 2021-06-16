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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Silahlı çocuklar polisleri teyakkuza geçirdi

Silahlı çocuklar polisleri teyakkuza geçirdi

Sokaktan detay

Polis Merkezi Polis Memuru Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Çocuklardan detay
-Silah ve pompalı tüfekten detay
-Polis memurunun olayı anlatmasından detay

( BURSA ) Silahlı çocuklar ekipleri teyakkuza geçirdi BURSA

- Bursa’da polis ekiplerinin devriye gezmesi sırasında 10 ile 15 yaşlarında bir grup genç sokak üzerinde polisin karşısında pompalı tüfek ve silahla havaya ateş açtı. Havaya ateş açan gençler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay, merkez Yıldırım İlçesi Anadolu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri devriye gezerken bir grup genç polislerin karşısında sokak üzerinde havaya pompalı tüfekle ve silah ile ateş açtı. Ateş açan genç grup daha sonra sokaklara dağılarak kaçtı.Ateş açmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler sokak üzerinde evlere girerek genç grubu gözaltına aldı. Herhangi bir olay yaşanmaması için ekipler çevrede güvenlik önlemi alındı. Evlerde yapılan aramada bir bir adet pompalı tüfek ve bir adet ise silah ele geçirildi. Olay anı sokak üzerinde devriye atan ekiplerden biri olayı başka bir polis memuruna anlatırken anbean kameralar tarafından kaydedildi. Gözaltına alanın gençlerin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. (GB-
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