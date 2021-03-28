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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Silahlı 4 kişi bir eve kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karıştı

Silahlı 4 kişi bir eve kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karıştı

Olay yerinden detay

Akalan Silahlı Saldırı Kamera Arkası Polis Ekipleri Saldırı 

-Polis ekiplerinden detay
-Yerdeki boş kovanlardan detay
-Polis ekiplerinin bahçede inceleme yapması
-Kurşunlara hedef olan araçtan detay
-Kapı numarası 13 plakasından detay
-Polis ekiplerinin kovanları numaralandırması
-Numaralandırma yapılan kurşunlardan detay
-Genel detay alınırken, bir vatandaşın olayı kamera arkasında anlatması ve zanlılardan birinin şarjör değiştirdiğini söylemesi

( KAYSERİ )- Olay yerinde 15 adet boş kovan ele geçirildi KAYSERİ

- Kayseri'de araçla gelen eli silahlı 4 kişi, bir eve kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olay yerinde 15 adet boş kovan ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Sancaktepe Mahallesi Mert Sokağa araçla gelen 4 kişi, 13 numaralı bahçeli eve gelerek rastgele ateş etti. Mahallelinin ve evdekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden olan zanlılar, geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Bahçede bulunan aracın da kurşunların hedefi olduğu silahlı saldırıda, olay yerinde 15 adet boş kovan tespit edildi. Vatandaşlar olay yerine gelen 4 kişinin rast gele ateş ettiğini, bir zanlının biten şarjörünü değiştirdiğini anlattı. Polis ekipleri plakası belirlenen araçla kaçan 4 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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